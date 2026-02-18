Regione Campania Fico sul bilancio | È ormai chiuso priorità al sociale

Fico annuncia che il bilancio della Regione Campania è ormai approvato, mettendo fine a settimane di discussioni. La causa principale è stata la necessità di destinare più fondi alle iniziative sociali, come assistenza alle famiglie e servizi sanitari. La decisione arriva dopo un lungo confronto tra maggioranza e opposizione, che hanno trovato un accordo sulla ripartizione delle risorse. Ora, le risorse sono pronte per essere utilizzate e indirizzate ai progetti già programmati. La prossima fase riguarda l’attuazione concreta delle misure approvate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Niente giri di parole. Il tempo delle attese è finito. In Consiglio regionale arriva l'annuncio sul Bilancio che segna il passo politico delle prossime settimane. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, interviene in Aula e mette un punto fermo sul documento più atteso: "Il bilancio ormai è chiuso. La settimana prossima conto di portarlo in giunta. Dopodiché passeremo alla discussione in consiglio. Sarà un bilancio con l'attenzione fortemente dedicata al sociale come da impegni presi in campagna elettorale". Parole nette. E un cronoprogramma già tracciato.