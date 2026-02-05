Regione Campania Fico blocca Campania Turismo | stop al bando per il direttore generale

Il governatore della Campania ha deciso di bloccare il bando per il nuovo direttore generale di Campania Turismo. Dopo settimane di tensioni e polemiche, l’ente turistico regionale non procederà più con la selezione del manager. La revoca del bando arriva a sorpresa e provoca reazioni contrastanti tra gli interessati.

Il governatore frena le manovre intorno all'agenzia per il turismo della Regione Campania: il bando per il manager è stato revocato.

