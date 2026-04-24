Regina Baresi, ex calciatrice e figlia del celebre ex calciatore, ha dichiarato che il suo cognome le ha dato maggiore visibilità nel mondo dello sport. In un’intervista, ha spiegato come questa nomea le abbia facilitato l’accesso a opportunità e riconoscimenti che altrimenti sarebbero stati più difficili da ottenere. La discussione si concentra sull’impatto del nome sulla sua carriera e sulle percezioni del pubblico.

Intervistata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport', l'ex capitano dell'Inter Femminile Regina Baresi ha parlato del peso che il suo cognome ha avuto nella sua carriera. Di seguito, le sue parole. "Ho avuto la fortuna di avere più visibilità grazie al fatto che mi chiamo Baresi, per mio papà, per mio zio, e ho provato a sfruttarla per far avvicinare un po’ di più la gente e comunicare con chi altrimenti non avrebbe mai visto nulla. A volte facevamo delle dirette su Facebook per ‘trasmettere’ noi le partite. Me li ricordo i primi tempi che giocavamo al massimo davanti a dieci genitori". Regina ha ereditato il proprio cognome da Giuseppe Baresi, ex difensore dell'Inter e fratello maggiore di Franco, storico capitano del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Regina Baresi: “Il mio cognome è stato una fortuna, mi ha permesso di avere maggiore visibilità”

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