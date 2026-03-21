Durante la trasmissione La Confessione di Gomez su Rai3, Caterina Guzzanti ha dichiarato che il suo cognome l’ha avvantaggiata e si sente “geneticamente raccomandata”. Ha aggiunto che spesso i media e il pubblico la confrontano con i suoi fratelli, sottolineando come i paragoni siano una costante nella sua esperienza. La comica ha espresso questa opinione in modo diretto, senza approfondire le motivazioni o i risvolti di questa percezione.

“Se il mio cognome mi ha aiutato? Sono geneticamente raccomandata. Tutti fanno continuamente paragoni”. Così Caterina Guzzanti ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 21 marzo alle 20.20 su Rai 3 sul rapporto con gli altri attori di casa, Corrado e Sabina. L’artista, che ha esordito nel 1997 con il “Pippo Chennedy Show”, ha poi proseguito: “Scegliere di seguire un sentiero tracciato a questo livello dai tuoi fratelli, ti mette anche in difficoltà. Se qualcuno ha mai fatto paragoni? Tutti, sempre – ha sottolineato l’interprete di Arianna, mitica assistente alla regia di Renè Ferretti in Boris – sono sempre la piccola e rimarrò sempre la piccola di casa”, ha concluso Guzzanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caterina Guzzanti a La Confessione di Gomez (Rai3): “Se il mio cognome mi ha aiutato? Sono geneticamente raccomandata. Tutti fanno paragoni con i miei fratelli”

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