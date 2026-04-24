Reggio scatta la sfida | Reggio Futura svela i nomi per le comunali

A Reggio Calabria, si avvicinano le elezioni comunali e il movimento Reggio Futura ha annunciato i nomi dei candidati. L’appuntamento è previsto per venerdì 24 aprile alle 17:30 in via Tripepi, dove saranno presentati ufficialmente i candidati. La lista sostenuta dall’ex sindaco Scopelliti ha deciso di appoggiare la candidatura di un esponente locale per le prossime amministrative di maggio.

?? Cosa sapere Reggio Futura presenta i candidati in via Tripepi venerdì 24 aprile alle 17:30. La lista di Scopelliti sostiene la candidatura di Cannizzaro per le amministrative di maggio. Venerdì 24 aprile alle ore 17:30, la segreteria in via Tripepi 8789 ospiterà la presentazione dei candidati di Reggio Futura, un passaggio che definisce i nuovi equilibri per le amministrative del 24 e 25 maggio. La sfida politica si sposta nelle strade della città con il debutto ufficiale della lista guidata .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, scatta la sfida: Reggio Futura svela i nomi per le comunali Notizie correlate Comunali, taglio del nastro in centro per la segreteria di Reggio FuturaFrancesco Cannizzaro, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, Italo Palmara e Peppe Scopelliti, ieri pomeriggio, al cospetto di tanti... Reggio torna al voto: Daniele Romeo riparte con Reggio FuturaIl reggino si prepara a un nuovo confronto in vista delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio, con il ritorno ufficiale di Daniele Romeo... Una raccolta di contenuti Reggio Futura presenta i candidati, al via la sfida per le elezioni comunaliSi avvicina un passaggio cruciale nella corsa alle elezioni comunali di Reggio Calabria, con la presentazione ufficiale dei candidati della lista Reggio Futura, in programma venerdì 24 aprile alle o ... strettoweb.com Elezioni comunali, Romeo si candida con Reggio Futura: la città merita di tornare a splendereDaniele Romeo, già presidente provinciale e poi regionale di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, è stato consigliere comunale di Alleanza Nazionale al Comune nel 2007 a 27 an ... strettoweb.com