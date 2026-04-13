Comunali taglio del nastro in centro per la segreteria di Reggio Futura
Ieri pomeriggio, nel centro della città, si è svolto l’inaugurazione della nuova segreteria di Reggio Futura. Alla cerimonia hanno partecipato il candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, insieme a due altri rappresentanti politici locali. Numerosi sostenitori e amici erano presenti per assistere all’evento, che ha visto il taglio del nastro simbolico per l’apertura degli uffici.
Francesco Cannizzaro, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, Italo Palmara e Peppe Scopelliti, ieri pomeriggio, al cospetto di tanti amici e sostenitori, hanno tagliato il nastro della segreteria politica di Reggio Futura.Toni molto decisi, già quelli usati dall’avvocato Palmara.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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