La Roche-Posay, marchio del Gruppo L’Oréal specializzato nella cura dermatologica, ha annunciato la sua presenza come title partner della squadra francese che prenderà parte all’America’s Cup 2027. È stato presentato ufficialmente il team, con Philippe Presti nel ruolo di allenatore. La competizione, considerata la più antica del mondo, si svolgerà nel 2027.

La Roche-Posay, brand del Gruppo L’Oréal e leader mondiale nella cura dermatologica della pelle, sarà il title partner del sodalizio francese che parteciperà alla America’s Cup 2027, la competizione sportiva più antica del mondo. La squadra transalpina, supportata da K-Challenge, si è presentata in vista della prossima edizione della massima manifestazione velica, che si disputerà tra una quindicina di mesi nelle acque di Napoli. Il direttore sportivo sarà Philippe Presti, due volte vincitore della Vecchia Brocca (2010 e 2013), mentre l’allenatore Philippe Mourniac avrà il compito di seguire l’equipaggio. Il nome ufficiale sarà dunque La... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup 2027, La Roche-Posay lancia la sfida francese: presentata la squadra, c’è Philippe Presti

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