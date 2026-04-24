Reggio Emilia rubavano farmaci oncologici in depositi Ausl | sei arresti

A Reggio Emilia, sei persone sono state arrestate dalla polizia di Stato nell’ambito di un’operazione che ha portato alla scoperta di una banda coinvolta nel furto e nella ricettazione di farmaci oncologici di alto valore. Le indagini hanno evidenziato il coinvolgimento di vari soggetti in attività illecite legate ai depositi di una azienda sanitaria locale. L’operazione ha portato al sequestro di farmaci destinati a terapie contro il cancro.

La polizia di Stato di Reggio Emilia ha smantellato una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci antitumorali ad alto costo. L'operazione ha portato all'arresto di sei soggetti. L'indagine, svolta dagli investigatori della squadra mobile e coordinata dalla procura della repubblica reggiana, ha consentito di individuare un gruppo criminale di matrice partenopea specializzato nella sottrazione di medicinali oncologici e immunosoppressori. Questi ultimi erano custoditi nei depositi dell'Ausl (Azienda unità sanitaria locale) di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, rubavano farmaci oncologici in depositi Ausl: sei arresti Notizie correlate Rubavano farmaci oncologici: connessioni con arresti in varie parti d'Italia"Una vicenda molto grave, oltre che particolarmente onerosa per le casse pubbliche, che ha visto anche una sinergia tra più procure. La banda dei farmaci tumorali, rubavano le terapie salvavita per rivenderle: 6 arresti. Danni al Ssn per oltre 4 milioniLa banda dei farmaci tumorali agiva a colpo sicuro, grazie a una o più talpe, in certi casi una guarda giurata. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Maxi furti di farmaci salvavita. Colpiti ospedale e deposito Ausl. Sgominata la banda: 9 indagati; Reggio Emilia, rubavano farmaci oncologici in depositi Ausl: sei arresti. Reggio Emilia, sgominata banda che rubava farmaci oncologici, 6 arrestiREGGIO EMILIA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha portato a termine un'importante operazione contro la criminalità organizzata, culminat ... italpress.com Reggio Emilia, raid di farmaci oncologici dei deposito dell’Ausl: arrestati 6 napoletaniReggio Emilia – Un’indagine della Polizia di Stato ha portato allo smantellamento di una presunta organizzazione criminale accusata di furti mirati di farmaci ... cronachedellacampania.it Tanti eventi anche questo fine settimana tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. A Modena, il Parco Amendola diventa... Leggi l'articolo #Mercatopolini - facebook.com facebook I poliziotti della #squadramobile di Reggio Emilia hanno arrestato sei persone dedite al furto e alla ricettazione di farmaci oncologici ed immunosoppressori ad alto costo custoditi nei depositi farmaceutici dell’Ausl, azienda sanitaria locale, di Reggio Emilia. #2 x.com