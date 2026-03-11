La banda dei farmaci tumorali rubavano le terapie salvavita per rivenderle | 6 arresti Danni al Ssn per oltre 4 milioni

Sei persone sono state arrestate nell'ambito di un’indagine che ha scoperto una banda specializzata nel rubare farmaci tumorali destinati a terapie salvavita. I membri del gruppo sottraevano i medicinali e li rivendevano illegalmente, provocando danni stimati in oltre 4 milioni di euro al Sistema sanitario nazionale. L’indagine ha rivelato anche la presenza di talpe e, in alcuni casi, di una guardia giurata coinvolta nelle operazioni.

La banda dei farmaci tumorali agiva a colpo sicuro, grazie a una o più talpe, in certi casi una guarda giurata. Si metteva in moto quando erano appena arrivati i costosissimi farmaci salvavita, sottraendoli al servizio sanitario nazionale. Per poi conservarli male, prima di fornirli alla rete di ricettatori, un ricco mercato parallelo. Con clienti anche all'estero, nord Africa e Medio Oriente, secondo le indagini dei carabinieri della Compagnia Vomero e della sezione sicurezza urbana della Procura di Napoli – procuratore Nicola Gratteri, aggiunto Pierpaolo Filippelli, pm Maurizio De Marco – culminate in tre arresti in carcere, tre ai domiciliari e quattro obblighi quotidiani di presentazione alla polizia giudiziaria per accuse di furto e ricettazione.