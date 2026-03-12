Rubavano farmaci oncologici | connessioni con arresti in varie parti d' Italia

Un’indagine ha portato alla luce un traffico illecito di farmaci oncologici, coinvolgendo diverse procure italiane e portando all’arresto di alcuni individui. La vicenda riguarda il furto di medicinali destinati a pazienti e si sviluppa attraverso diverse regioni del paese, evidenziando un network di persone implicate nel settore. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’operazione.

"Una vicenda molto grave, oltre che particolarmente onerosa per le casse pubbliche, che ha visto anche una sinergia tra più procure. Le attività investigative sono state poi condivise con le procure di Napoli e di Benevento, che hanno proceduto in questi giorni, pressoché simultaneamente, all'esecuzione di una serie di provvedimenti restrittivi, con riferimento ai reati di loro competenza, perché il gruppo di presunti responsabili di questi reati poi operava nella provincia di Napoli". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli incontrando i giornalisti per l'operazione che ha portato a quattro arresti per il furto di farmaci oncologici dall'Ospedale di Melito Porto Salvo.