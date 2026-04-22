Ad Avellino, le scadenze elettorali si avvicinano: tra il 24 e il 25 aprile è previsto il termine per la presentazione delle liste ufficiali, dando il via alla corsa finale verso le elezioni di fine maggio. La politica locale si organizza in vista di questa fase decisiva, con alcune forze che cercano di consolidare le proprie alleanze e preparare le candidature. La settimana prossima sarà cruciale per definire le composizioni dei vari schieramenti.

Ad Avellino la politica si prepara al momento della verità: tra il 24 e il 25 aprile scade il termine per la presentazione ufficiale delle liste elettorali, segnando l’inizio del sprint finale verso le votazioni del 24 e 25 maggio. I candidati sindaco stanno ultimando le coalizioni in una corsa contro il tempo che vede protagonisti nuovi ingressi e conferme di personalità storiche, ridisegnando i confini del consenso in vista del primo turno e del possibile ballottaggio fissato per l’8 e il 9 giugno. L’architettura del campo largo e le sfide interne del centrosinistra. Il fronte progressista è guidato da Pizza, figura che nel 2018 ha già affrontato la sfida per la massima carica cittadina e che oggi ricopre la segreteria del Partito Democratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, corsa alle liste: Pizza sfida il tempo per il campo largo

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