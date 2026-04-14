Reggio Calabria | l’esperta sanitaria Dalmazio sfida il Comune

Un’esperta sanitaria ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria. Si tratta di un’avvocato, che si è unita alla lista Noi Moderati, sostenendo la candidatura a sindaco di un suo collega. La candidata ha deciso di partecipare alla competizione elettorale, entrando in una lista che appoggia un candidato alla carica di primo cittadino.

L’avvocato Maria Paola Dalmazio ha ufficializzato la sua partecipazione alla corsa per il Consiglio comunale di Reggio Calabria, inserendosi nella lista Noi Moderati che sostiene la candidatura di Francesco Cannizzaro a sindaco. La professionista, con un bagaglio tecnico maturato nel campo della gestione sanitaria, punta a portare le proprie competenze amministrative e scientifiche all’interno del governo cittadino. Il percorso professionale della candidata si è consolidato attraverso ruoli di rilievo nel settore della sanità pubblica, dove opera attualmente come funzionaria presso uno degli enti di ricerca più importanti del Paese in materia di salute collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: l’esperta sanitaria Dalmazio sfida il Comune Reggio Calabria: addio alla carta, il Comune punta sul digitaleIl Comune di Reggio Calabria avvia una trasformazione radicale dei propri uffici attraverso il progetto pilota RegiumInnova, che mira a convertire... Reggio Calabria: Lamberti sfida i partiti per sconfiggere il sistemaLuigi Tuccio ha delineato l’identità politica del Polo Civico Cultura e Legalità in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria,...