Reggio Calabria | guida abusiva nei siti archeologici multa salata

A Reggio Calabria, un accompagnatore turistico non autorizzato è stato multato durante un controllo in un sito archeologico. La polizia municipale ha individuato e sanzionato la persona per aver condotto visite senza permesso legale. L’intervento si è svolto nell’ambito di controlli mirati alla tutela dei luoghi storici e alla prevenzione di attività non autorizzate. La multa è risultata salata e mira a scoraggiare comportamenti simili in futuro.

? Cosa sapere La polizia municipale di Reggio Calabria sanziona un accompagnatore turistico abusivo in un sito archeologico.. Salvatore Zucco conferma i controlli per garantire la competenza professionale nei luoghi storici reggini.. Il comandante della polizia municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, ha chiarito le motivazioni dietro la sanzione di migliaia di euro inflitta a un accompagnatore turistico sorpreso a operare senza titoli abilitativi in uno dei siti archeologici più frequentati della città. L’episodio, che ha scatenato un acceso dibattito tra i professionisti del comparto turistico e i visitatori della città reggina, ha portato l’attenzione sulla necessità di vigilanza nei luoghi dove la storia millenaria incontra il flusso costante di turisti nazionali e stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: guida abusiva nei siti archeologici, multa salata Notizie correlate Roma, domenica 1° marzo ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologiciRoma, 26 febbraio 2026 – Ingresso gratuito per tutti domenica 1° marzo, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune... Cultura: domenica ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma CapitaleIngresso gratuito per tutti domenica primo marzo, prima domenica del mese, nei siti del sistema musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Reggio Calabria, controlli della Polizia Locale: recuperati tre veicoli rubati e scoperta un’occupazione abusiva; Polizia locale di Reggio Calabria, recuperate e sottoposte a sequestro tre veicoli sottratti ai legittimi proprietari; Reggio, controlli serrati della Polizia Locale: otto denunce tra abusivismo, furti e violazioni edilizie · ilreggino.it; Controlli della polizia locale, recuperati e sequestrati tre veicoli sottratti ai legittimi proprietari. Reggio Calabria, denunce a tappeto: scoperta casa abusiva, pioggia di sanzioni per rifiuti conferiti erroneamente. Stretta sulle strade: 100 multe per assenza di cinture di ...Negli ultimi tre giorni la Polizia Locale ha intensificato le attività di controllo sul territorio, portando alla denuncia di otto persone all’autorità giudiziaria nell’ambito di operazioni mirate con ... strettoweb.com ReggioTV. . Festa di San Giorgio a Reggio Calabria: gli artisti reggini Alessandro Calcaramo e Fulvio Cama rispondono all'appello di don Nuccio Cannizzaro per omaggiare con la musica il Santo patrono - facebook.com facebook Civiltà calabro-greca Codice patmiaco 33 in lingua greca, redatto negli "scriptoria" basiliani a Reggio #Calabria nel 941 d.C. età bizantina. Con Omelie di San Giovanni Nazianzieno scritto dal monaco Nicola e figlio Daniele. Conservato a Patmos (Grecia). #art x.com