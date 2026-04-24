A Reggio Calabria, Concetta Romeo ha annunciato la sua candidatura al Consiglio Comunale in vista delle elezioni del 24 maggio 2026, dopo aver lasciato le cariche associative che ricopriva nella città. La candidata ha deciso di impegnarsi in politica dopo aver trascorso 15 anni nel settore associativo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla piattaforma elettorale.

? Cosa sapere Concetta Romeo rassegna le dimissioni dalle cariche associative a Reggio Calabria.. La candidata punta al Consiglio Comunale per le elezioni del 24 maggio 2026.. Concetta Romeo rassegna le dimissioni dalla presidenza della Pro Loco Reggio Sud APS e dal Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa per candidarsi al Consiglio Comunale di Reggio Calabria nelle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. La decisione, comunicata con una lettera che punta sulla trasparenza e sull’imparzialità, segna un punto di svolta per l’impegno civico della donna, che intende ora estendere il proprio operato dall’area sud dell’abitato cittadino fino a coprire l’intero territorio comunale, da Bocale fino a Catona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Concetta Romeo si candida al Comune dopo 15 anni

Notizie correlate

Milo, Maria Concetta Cantarella si candida a sindacoMaria Concetta Cantarella ufficializza la propria candidatura alla carica di sindaco di Milo alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Reggio Calabria, uccise ladro a coltellate durante furto in casa: uomo condannato a 15 anni e 6 mesiIl 28 maggio 2024 Francesco Putortì uccise a coltellate il ladro che trovò in casa.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Comunali, Romeo si dimette dalla Pro Loco Reggio Sud e annuncia la candidatura; Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider; La Pro Loco Reggio Sud accoglie 50 turisti da Catanzaro: il viaggio nel gusto e nella cultura; 50 turisti di Catanzaro a Reggio Calabria: monumenti, bergamotto e il gelato di Scirubetta | INTERVISTA.

Comunali, Romeo si dimette dalla Pro Loco Reggio Sud e annuncia la candidaturaUna nuova esperienza da affrontare con lo stesso impegno ed onestà, al servizio dei cittadini. Le parole di Concetta Romeo ... citynow.it

Elezioni Comunali, due dimissioni per una seria candidatura: la scelta di Concetta RomeoDue dimissioni per rendere la propria candidatura più autorevole e scevra da critiche. Concetta Romeo lascia la guida della Pro Loco Reggio Sud APS e del Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa, d ... strettoweb.com

In studio Antonio Tassone... #COMUNI #ELEZIONI #reggiocalabria - facebook.com facebook