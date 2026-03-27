milo maria concetta cantarella si candida a sindaco

Maria Concetta Cantarella ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Milo in vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui programmi. La candidatura si aggiunge alle altre presenti nel panorama politico locale per questa tornata elettorale.

Maria Concetta Cantarella ufficializza la propria candidatura alla carica di sindaco di Milo alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Ingegnere civile e vicesindaco del Comune etneo dal 2015, con deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Verde pubblico, Urbanistica e Arredo urbano, Pubblica istruzione e Viabilità, Cantarella ha deciso di mettere a disposizione della comunità milese l’esperienza maturata in oltre un decennio di attività amministrativa, proseguendo il percorso politico e amministrativo avviato dall’attuale primo cittadino Alfio Cosentino, alla guida del Comune per due mandati. La sua candidatura nasce all’interno... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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