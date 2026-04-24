Sabato 25 aprile 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Reggiana e Palermo, penultima giornata della stagione di Serie B. La classifica al momento mostra le posizioni delle due squadre a tre turni dalla conclusione del campionato. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate, con i pronostici che prevedono un equilibrio tra le due contendenti. La partita si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre in ottica di classifica.

Partiamo dalla classifica di Serie B, a tre giornate dalla fine della stagione regolare, che vede il Palermo al quarto posto con quattro punti di distacco dal secondo e la Reggiana invece all’ultimo posto, a pari punti però con Pescara e Spezia e con il Bari solo un punto sopra (che gioca venerdì sera, come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Reggiana-Palermo (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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