Parma-Pisa sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Parma e Pisa. La sfida si svolge allo stadio Tardini, con il Parma che ha l'opportunità di ottenere punti importanti contro una squadra che occupa l'ultimo posto in classifica e sembra ormai destinata alla retrocessione. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, così come i pronostici degli addetti ai lavori.

Il Parma si gioca un jolly in questo turno di campionato perché ospita al Tardini il Pisa ultimo in classifica e praticamente rassegnato alla retrocessione. Dopo il successo della settimana scorsa sul campo dell’Udinese, i ducali hanno tracciato un allungo quasi decisivo in chiave salvezza, e con un po’ di fortuna potrebbero avere già la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Pisa (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Udinese-Parma (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiParma e Udinese si sfidano al Bluenergy e si presentano a questo match con relativa fiducia dopo gli ultimi risultati. Udinese-Parma (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Difese solide e poco spettacoloUdinesee Parma si sfidano al Bluenergy e si presentano a questo match con relativa fiducia dopo gli ultimi risultati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-PISA: INFO PREVENDITA BIGLIETTI; Parma-Pisa, info biglietti; Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anni; Dove vedere Parma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Parma-Pisa, prima volta al Tardini in Serie A dopo 35 anniSabato 25 aprile lo Stadio Ennio Tardini ospiterà una sfida che nella massima serie italiana non si vede da 35 anni. Alle 15 Parma e Pisa scenderanno in campo aprendo il sabato della 34ª giornata di S ... sportparma.com Sepe verso Parma-Pisa: Spero la decida Nicolussi, un giocatore fortissimoLuigi Sepe, portiere attualmente svincolato, è uno dei doppi ex della sfida fra Parma e Pisa che si giocherà sabato 25 aprile al Tardini.. tuttomercatoweb.com Calzavara arbitra Parma-Pisa Prima volta per l'arbitro contro i nerazzurri. Designata la squadra arbitrale per la sfida del 25 Aprile alle 15: assistenti Trinchieri e Fontani - facebook.com facebook