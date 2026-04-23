Frosinone-Carrarese sabato 25 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la sfida tra Frosinone e Carrarese. Il Frosinone si trova in una posizione in cui non può permettersi di perdere punti nella corsa alla promozione, considerando che Venezia e Monza continuano a ottenere risultati positivi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con molti scommettitori pronti a seguire l'incontro.

Il Frosinone non può mollare un centimetro nella lotta per la promozione, dato che Venezia e Monza non accennano a rallentare. I ciociari ospitano la Carrarese nel prossimo turno di serie B e vanno a caccia del tredicesimo risultato utile consecutivo, oltre che del quinto successo nelle ultime 6 gare. La squadra di mister Paolo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Frosinone-Carrarese (sabato 25 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Modena-Frosinone (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Frosinone conoscerà già il risultato di Sampdoria-Monza che è importante perché al momento ciociari e brianzoli hanno gli stessi punti in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO; Serie B, Venezia la A si avvicina, Padova vittoria salvezza; Scheda squadra Carrarese; Il caos (poco) calmo della Serie B: tutto in gioco a 270? dalla fine. Pronostico Frosinone vs Carrarese – 25 Aprile 2026Il duello di Serie B tra Frosinone e Carrarese si giocherà il 25 Aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe. È una gara che promette equilibrio tecnico ... news-sports.it Carrarese, Calabro: Frosinone schiacciasassi. Orgoglioso delle 100 panchineA due giorni dal match in casa del Frosinone primo in classifica, Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha analizzato i temi della sfida contro la. tuttomercatoweb.com Frosinone-Carrarese vista da Claudia Cella: “Sarà una partita…a scacchi! Occhio al fattore campo” Leggi qui https://www.frosinonenews.eu/frosinone-carrarese-vista-da-claudia-cella-sara-una-partita-a-scacchi-occhio-al-fattore-campo/ - facebook.com facebook