redditi bassi la giunta manca di una visione

Secondo i dati diffusi da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne, il territorio ferrarese si colloca al 100° posto tra le 107 province italiane per crescita del reddito disponibile, con un incremento dello 1,15%. La crescita economica risulta molto contenuta, e la Giunta comunale appare priva di una strategia chiara per affrontare questa situazione. La questione dei redditi bassi è al centro del dibattito locale, mentre i numeri evidenziano una situazione di stagnazione.

Zerbini Guardo con preoccupazione ai dati diffusi da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne. Il territorio ferrarese è al 100° posto su 107 province italiane per crescita del reddito disponibile: +1,15%, tra i più bassi del Paese. È un dato provinciale, certo, ma quando rallenta un intero territorio il capoluogo non può chiamarsi fuori. Ferrara è il principale centro economico, universitario, commerciale e dei servizi: ha il dovere di essere motore di sviluppo, di attrarre investimenti, di creare opportunità. Per questo pongo una questione politica semplice e diretta. Se si rivendicano come successi propri i numeri positivi su turismo, eventi e visibilità, allora non ci si può sottrarre quando emergono criticità su redditi, crescita economica e competitività.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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