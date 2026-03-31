La regione ha approvato un ordine del giorno che prevede un sostegno economico destinato agli anziani con redditi bassi per le spese veterinarie. La proposta, presentata dal Partito Democratico, è stata approvata durante una riunione del consiglio regionale. La decisione riguarda specificamente le spese veterinarie per le persone anziane con condizioni economiche disagiate.

L'obiettivo è attivare un bando regionale, definito attraverso il coinvolgimento di ASL, veterinari e commissione consiliare La Regione Liguria dice ‘sì’ al sostegno agli anziani con redditi bassi per le spese veterinarie, con un ordine del giorno presentato dal Pd e approvato in consiglio regionale. In sintesi la richiesta è di uno stanziamento regionale integrativo per le spese veterinarie e di mantenimento. “Per molti anziani - dice Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione - un animale non è solo compagnia, ma un supporto quotidiano al benessere. Sostenere le spese veterinarie per gli over 65 con redditi più bassi, integrando il fondo nazionale e partendo dalle prestazioni veterinarie essenziali, è un aiuto importante". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sostegno agli anziani con redditi bassi per le spese veterinarie: la Regione dice 'sì'

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