Sovraindebitamento e redditi bassi una via d’uscita esiste

Questa settimana il caso che vi portiamo riguarda un lavoratore di Meda, che si trova in pieno sovraindebitamento. La sua storia mette in luce come i redditi bassi, insieme ai debiti accumulati, possano mettere in crisi una famiglia. Nonostante le difficoltà, ci sono delle vie d’uscita, e questa storia dimostra che si può trovare una soluzione.

Pillitteri Il caso di questa settimana è veramente spinoso. Mi scrive un lettore da Meda. Lavora presso un’officina meccanica e percepisce uno stipendio nell’ordine dei 1.400 euro. Due anni fa si è separato dal coniuge. E ciò ha comportato un significativo aumento delle spese. Non solo non ha più potuto contare sul contributo della moglie (cassiera in un supermercato) ma ha dovuto trovare un appartamento in affitto. E il Tribunale ha riconosciuto 300 euro come alimenti per la figlia minorenne. Per tirare avanti ha dovuto contrarre due prestiti personali. Ora fa fatica a pagare le rate. E teme che arrivi un pignoramento che lo butterebbe definitivamente a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

