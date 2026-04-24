Red carpet shock a Milano | il caos stilistico del sequel cult

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

? Cosa sapere Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt assenti alla premiere di Il Diavolo Veste Prada 2 a Milano.. La partecipazione di influencer e star televisive sostituisce il cast internazionale sul red carpet milanese.. Il tappeto rosso milanese per la premiere di Il Diavolo Veste Prada 2 ha trasformato la serata in un campo minato di scelte estetiche audaci, tra assenze pesanti del cast internazionale e look che hanno scatenato il giudizio immediato dei presenti. Mentre l’attenzione globale si era concentrata sulla tappa londinese con Donatella Versace e Chiara Ferragni, la serata di Milano ha messo sotto i riflettori una carrellata di influencer, star di TikTok, attori e volti televisivi, rivelando un divario netto tra chi ha interpretato l’eleganza e chi ha mancato l’obiettivo stilistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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