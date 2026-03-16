Oscar 2026 caduta shock sul red carpet Poi lo sgomento | Ma è proprio lui

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, l’attore Timothée Chalamet ha avuto una perdita di equilibrio mentre camminava sul red carpet. L’incidente è stato ripreso da diverse telecamere e condiviso rapidamente sui social media, suscitando sconcerto tra i presenti e gli spettatori. Dopo la caduta, l’attore si è rialzato subito e ha proseguito senza ulteriori problemi.

Un attimo di perdita di equilibrio, poi l’immagine che in pochi secondi fa il giro del web: Timothée Chalamet protagonista di un capitombolo sul red carpet degli Oscar. L’attore americano non è tornato a casa con la statuetta, ma con una scena destinata a restare tra le più riprese della serata, complice la rapidità con cui si è rialzato e ha ripreso il percorso davanti a fotografi e fan. Il momento si è verificato sulla scalinata rossa del Dolby Theatre, nel pieno delle consuete fasi di accesso degli ospiti. A differenza di altri incidenti che interrompono la passerella, in questo caso la dinamica è stata rapida: una scivolata improvvisa, la caduta scomposta e il tentativo immediato di recuperare la postura mentre la sicurezza interveniva per assisterlo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Oscar 2026, caduta shock sul red carpet. Poi lo sgomento: “Ma è proprio lui” Articoli correlati Oscar 2026, i beauty look delle star sul red carpetIl red carpet degli Oscar è il momento dal più alto tasso di glamour, dove fare il pieno di trend e di idee da replicare. Oscar 2026, le tensioni in Iran si riflettono sul red carpetTensione nell’Academy a causa di eventuali problemi dovuti al conflitto contro l’Iran.