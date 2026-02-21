Face Off 2 | svolta shock il regista abbandona il sequel cult!
Il regista di FaceOff 2 ha deciso di abbandonare il progetto, lasciando il film in sospeso. La scelta arriva dopo settimane di discussioni con la produzione e ha sorpreso i fan, che aspettavano il ritorno dei protagonisti. La produzione aveva già annunciato l’inizio delle riprese, ma ora tutto è fermo. Nessuna novità ufficiale sulle prossime mosse degli studi, che dovranno riconsiderare il futuro del sequel.
Il futuro di FaceOff 2, atteso sequel del cult anni Novanta con John Travolta e Nicolas Cage, è ora incerto. Il regista Adam Wingard ha abbandonato il progetto, lasciando Paramount Pictures alla ricerca di un nuovo filmmaker per portare avanti la pellicola. La decisione, presa di comune accordo, interrompe un percorso iniziato nel 2019 e solleva interrogativi sulla realizzazione di un sequel che, nelle intenzioni iniziali, voleva essere un omaggio fedele all’originale. L’annuncio ha colto di sorpresa i fan del genere action, che avevano riposto grandi aspettative in Wingard, noto per il suo lavoro nel “Monsterverse” di Godzilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Face/Off 2 perde il regista: Adam Wingard lascia il sequel Paramount – ora cerca nuovo direttore!Adam Wingard, regista e co-sceneggiatore di FaceOff 2 dal 2021, ha deciso di abbandonare il progetto.
