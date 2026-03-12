Ferrari porta l'ala Macarena al GP Cina | come funziona e quanto rende più veloci le SF-26

Durante il Gran Premio di Cina, Ferrari ha installato sulla SF-26 una nuova ala posteriore chiamata

Ferrari porta in Cina la nuova ala posteriore "Macarena" sulla SF-26: come funziona, perché riduce il drag e quanto può valere in velocità ed energia al GP di Shanghai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hamilton non ha dubbi sulla Ferrari SF-26 dopo il miglior tempo nei test F1: “È più divertente”Nei test F1 2026 a Barcellona la Ferrari SF-26 macina km e Hamilton fa il miglior tempo: "Più divertente".

