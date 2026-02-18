Durante i test in Bahrain, la Red Bull RB22 ha ricevuto un nuovo profilo ondulato sull’ala anteriore, perché gli ingegneri vogliono migliorare la tenuta in curva. Questo aggiornamento si nota già nella prima sessione di prove, quando la vettura ha mostrato una maggiore stabilità alle alte velocità.

Nel contesto dei test di sviluppo in Bahrain, la RB22 è stata oggetto di un aggiornamento aerodinamico mirato all’ala anteriore. L’intervento è stato affidato a Isack Hadjar, pilota incaricato dalla Red Bull per aprire la seconda sessione di prove sul circuito di Sakhir. Il progresso aerodinamico è evidente dall’aspetto del profilo anteriore, che presenta una gestione del bordo d’ingresso differente rispetto a quanto osservato nella precedente tornata di test. Rispetto al profilo principale della sessione passata, il nuovo bordo d’entrata appare ondulato e presenta due porzioni leggermente rialzate, mentre il secondo elemento risulta completamente piatto e il terzo mantiene un’incidenza definita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nuovo profilo ondulato per l'ala anteriore della Red Bull RB22

Red Bull RB22: l'intercooler in alto per il motore in-houseCon l’abolizione nel regolamento FIA 2026 delle trombette a geometria variabile, i motori endotermici hanno liberato spazi significativi nella parte superiore, e Red Bull ha deciso di sfruttare questa opportunità installando l’intercooler in alto sul motore RB22, un dettaglio che potrebbe cambiare le strategie di raffreddamento delle monoposto.

Audi F1: un'ala anteriore innovativa ridisegna il frontale della monopostoQuesta mattina, le nuove Audi R26 sono state presentate con una grande novità: un’ala anteriore completamente rivista.

