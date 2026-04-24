Recital di Roberto Issoglio a Villa Rita per il Festival Fanny Mendelssohn
Giovedì 30 aprile alle 21.00, a Villa Rita, si terrà un recital del pianista Roberto Issoglio. L’evento fa parte del Festival Fanny Mendelssohn e prevede un concerto dedicato a tre importanti compositori della storia della musica. Villa Rita, location di grande valore storico, ospiterà l’artista in uno spettacolo che si svolgerà in un ambiente suggestivo.
Giovedì 30 aprile, alle ore 21.00, Villa Rita dimora suggestiva di straordinaria continuità storica accoglie il pianista Roberto Issoglio per un recital interamente dedicato a tre dei più grandi compositori della storia.Il concerto, inserito nel XIII festival Internazionale Fanny Mendelssohn, è.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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