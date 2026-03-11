Fanny Mendelssohn Festival

Il Fanny Mendelssohn Festival trasforma dimore storiche, ville, musei, palazzi e pievi in luoghi di spettacolo, dove si svolgono eventi musicali. Le location vengono utilizzate come palcoscenici d’eccezione, offrendo un’atmosfera suggestiva e coinvolgente durante le esibizioni. La manifestazione, dedicata alla musica e alla cultura, si svolge in diverse strutture storiche, creando un itinerario artistico inaspettato e affascinante.

Dimore storiche, ville, musei, palazzi e pievi diventano palcoscenici d'eccezione, con eventi musicali realizzati in un'atmosfera unica e suggestiva. Torna anche quest'anno il Festival Musicale Fanny Mendelssohn che propone quindici appuntamenti, in calendario dal 27 marzo al 21 maggio, che vedranno protagonisti musica e arte in alcuni dei luoghi storici e di maggior pregio del territorio pisano. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento erano presenti Paolo Pesciatini, assessore al turismo, Bice Del Giudice, assessore alla cultura e turismo del Comune di Cascina, Angela Pisano, assessore alla cultura e turismo del Comune di San Giuliano Terme.