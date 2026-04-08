Dolore | l’innovazione c’è ma la burocrazia blocca le cure

Durante il 25esimo congresso Acd, Silvia Natoli, coordinatrice della sezione dedicata al dolore e alle cure palliative di Siaarti, ha discusso delle nuove terapie analgesiche, evidenziando come le innovazioni nel settore siano presenti ma spesso rallentate dalla burocrazia. Ha spiegato che, nonostante le potenzialità terapeutiche siano avanzate, le procedure amministrative e normative rendono più complesso l’accesso alle cure per i pazienti.

Silvia Natoli, coordinatrice della sezione dedicata al dolore e alle cure palliative di Siaarti, ha illustrato le potenzialità e le criticità delle moderne terapie analgesiche durante il 25esimo congresso Acd. L’evento si svolge dal 8 al 10 aprile presso il Palazzo dei Congressi di Riccione. Il dell’incontro riguarda l’impatto delle innovazioni tecnologiche che permettono oggi interventi mirati e a bassa invasività. Queste soluzioni consentono di intervenire su zone articolari complesse, come spalla, anca e ginocchio, evitando procedure chirurgiche più pesanti. L’introduzione di strumenti all’avanguardia non segue un percorso lineare, poiché sbatte spesso contro ostacoli normativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolore: l’innovazione c’è, ma la burocrazia blocca le cure Via Prulla: proprietari pronti, ma la burocrazia blocca la sicurezzaLa richiesta di chiarimenti sul progetto per Via Prulla a Sarzana, avanzata da Luca Spilamberti, evidenzia una situazione in cui la sicurezza... Bimbo dal cuore “bruciato”: al via le cure per lenire il dolore. “Non è eutanasia, ma evitiamo l’accanimento terapeutico”Per il bimbo di Napoli che ha subito il trapianto di un cuore danneggiato, oggi sarà avviato il percorso per l’alleviamento delle sofferenze. Temi più discussi: Domus Morandi, nasce l'hospice pediatrico: la Casa dei sogni per cure palliative nel cuore verde di Monza; Dentro al brano Nelle stanze dell’anima: quando l’intelligenza artificiale può incontrare il vero dolore; Al Policlinico arriva il nuovo robot 3D per interventi chirurgici mini invasivi: meno dolore e gurigione più rapida; Si - Inter, sprint per Muharemovic: contatti fitti con il Sassuolo. C'è un dettaglio che può facilitare l'affare. Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso SiaartiRoma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Si è aperto oggi pomeriggio al Palariccione - Palazzo dei Congressi di Riccione il 25esimo congresso Acd - Area ... iltempo.it Il dolore oncologico non è solo un sintomoIl dolore oncologico non è solo un sintomo, ma una dimensione cruciale della malattia che incide sulla qualità della vita, sull’aderenza alle terapie e perfino sulla sopravvivenza. Nel 2024 in Italia ... corriere.it CONFERENCE LEAGUE I Dolore alla tibia, Kean non convocato per la sfida della Fiorentina al Crystal Palace. L'andata dei quarti è in programma domani, giovedì 9 aprile, alle 21 a Londra #ANSA - facebook.com facebook CONFERENCE LEAGUE I Dolore alla tibia, Kean non convocato per la sfida della Fiorentina al Crystal Palace. L'andata dei quarti è in programma domani, giovedì 9 aprile, alle 21 a Londra #ANSA x.com