Real Porto al traguardo | il titolo si decide oggi tra Ancona e Aquila

Oggi si decide il vincitore del campionato tra Nuova Aquila e Atletico Ancona, con Real Porto che aspetta il risultato. La partita si gioca venerdì 24 aprile e determinerà chi si aggiudicherà il titolo. La squadra di casa ha bisogno di un risultato favorevole per conquistare il primo posto, mentre l'altra formazione cerca di mettere pressione e conquistare la vittoria.

?? Cosa sapere Real Porto attende il risultato tra Nuova Aquila e Atletico Ancona questo venerdì 24 aprile. Un pareggio o una vittoria dell'Aquila assicura il primato matematico ai portuensi di Senigallia. Il Real Porto Senigallia osserva la classifica di venerdì 24 aprile con una possibilità di festa matematica, mentre l'Atletico Ancona affronta la Nuova Aquila per bloccare il primato dei portuensi. La quinta ultima giornata di campionato vede i ragazzi del Real Porto fermi per un turno di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Real Porto al traguardo: il titolo si decide oggi tra Ancona e Aquila Notizie correlate Cinture nere al via: oggi si decide il titolo ai Campionati ItalianiLa E-Workm Arena di Busto Arsizio ospita oggi, domenica 29 marzo 2026, il momento culminante dei Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo. “Carnevale in riva al mare”: al porto di Ancona una serata tra musica e solidarietàL’iniziativa è promossa dal Rotary Club Ancona Conero, Rotary Club Ancona, Rotary Club Ancona 25-35 e Stella Maris, che hanno organizzato un martedì... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Il primato della CAMERATESE. E un sogno...; DILETTANTI. Nuovi verdetti in arrivo nel fine settimana; La Folgore Caratese promossa in Serie C: il club di Criscitiello nei professionisti. Calcio: turno di riposo, ma la corsa al primo posto non si ferma, Real Porto al rush finale - facebook.com facebook In Spagna il Getafe vince con la Real Sociedad senza tirare in porta, come lo Spezia di Thiago Motta a Napoli x.com