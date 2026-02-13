Carnevale in riva al mare | al porto di Ancona una serata tra musica e solidarietà

Il porto di Ancona si anima questa sera per il “Carnevale in riva al mare”, un evento che unisce divertimento e solidarietà. La manifestazione, che coinvolge giovani e famiglie, si svolge per sensibilizzare sull’importanza della tutela del patrimonio marittimo locale. La sfilata in maschera, con costumi creativi ispirati al mare, coinvolge oltre 200 partecipanti e promette un’atmosfera festosa tra musica dal vivo e iniziative di raccolta fondi.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Ancona Conero, Rotary Club Ancona, Rotary Club Ancona 25-35 e Stella Maris, che hanno organizzato un martedì grasso all’insegna del divertimento e dell’eleganza ANCONA – Il capoluogo dorico si prepara a festeggiare il “Carnevale in riva al mare” con una sfilata in maschera a tema libero, ma con un elemento comune che farà da filo conduttore: il mare. L’appuntamento è per martedì 17 febbraio, dalle ore 19, al Terminal Crociere della Banchina 15, che ospiterà una serata all’insegna di musica, allegria e impegno solidale. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Ancona Conero, Rotary Club Ancona, Rotary Club Ancona 25-35 e Stella Maris, che hanno organizzato un martedì grasso all’insegna del divertimento e dell’eleganza.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su carnevale riva

Francavilla al Mare si prepara a festeggiare la sua 71ª edizione.

Il Capodanno 2026 ad Arenzano offre un'opportunità di vivere l’arrivo del nuovo anno in riva al mare, con una serata dedicata a musica e spettacoli.

Ultime notizie su carnevale riva

Argomenti discussi: Pranzo insieme e festa in piazza: a Brusimpiano Carnevale in riva al lago; Feste di Carnevale in Trentino. Da oggi siamo tutti in maschera: ecco la guida completa agli eventi di oggi e domani; Carnevali di Varignano e Dro, sfilata dei carri appesa a un filo; Carnevale Riva del Garda 2026: al Rione 2 Giugno le maschere nascono dal cuore.

Carnevale Riva del Garda 2026: al Rione 2 Giugno le maschere nascono dal cuoreIl Carnevale Riva del Garda 2026 torna nel cuore del quartiere 2 Giugno con un pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e comunità. L’appuntamento è per ... secolo-trentino.com

Pranzo insieme e festa in piazza: a Brusimpiano Carnevale in riva al lagoBrusimpiano festeggia il Carnevale con una giornata pensata per grandi e piccoli, tra pranzo in compagnia, spettacoli e musica. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio in Piazza del Lago, cuore del pa ... varesenews.it

UN CARNEVALE DI SOLIDARIETÀ IN RIVA AL MARE! Cari amici, quando si parla di aiutare il prossimo e di fare del bene per Ancona (e non solo), la Croce Gialla non può che essere in prima fila per dare una mano! Oggi vogliamo dare risalto a u - facebook.com facebook

Pranzo insieme e festa in piazza: a Brusimpiano Carnevale in riva al lago varesenews.it/2026/02/pranzo… #Carnevale2026 #Valceresio #weekend x.com