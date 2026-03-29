Nella giornata di domenica 29 marzo 2026, l’E-Workm Arena di Busto Arsizio accoglie i finali dei Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo. La competizione prevede l’assegnazione del titolo nazionale nelle diverse categorie di peso, con le cinture nere che si contendono la vittoria. Gli atleti in gara arrivano da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi per il titolo.

La E-Workm Arena di Busto Arsizio ospita oggi, domenica 29 marzo 2026, il momento culminante dei Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo. Mentre la giornata precedente ha premiato le cinture rosse, l’attenzione si sposta ora sui giovani atleti con cintura nera, pronti a contendersi i titoli nazionali nella seconda e ultima giornata di gare. L’evento, organizzato dalla FITA, segue rigorosamente il regolamento World Taekwondo 2026, imponendo una formula a eliminazione diretta e un sistema di vittoria al meglio delle tre serie. I protagonisti in campo sono nati tra il 2012 e il 2014, suddivisi nelle diverse categorie di peso sia maschili che femminili, pronti a dimostrare il livello del vivaio azzurro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinture nere al via: oggi si decide il titolo ai Campionati Italiani

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