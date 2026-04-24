Re Carlo si trova ancora una volta al centro di attenzione a causa di commenti fatti dal principe Harry, che ha rivolto delle critiche pubbliche. Durante un intervento, Harry ha fatto riferimento a suo padre, mentre Donald Trump ha ironizzato sulla moglie Meghan, chiedendo come stesse. La vicenda si è verificata in un periodo in cui Carlo si prepara a partire per gli Stati Uniti, previsto per il 27 aprile.

Re Carlo è stato messo ancora una volta in imbarazzo da suo figlio Harry, proprio alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti che inizia il 27 aprile. Il Principe ha tenuto un discorso in Ucraina dove ha criticato il ruolo degli USA e Donald Trump lo ha demolito. Insomma, è mancato poco che si creasse un incidente diplomatico, a scapito del Regno Unito. Ma procediamo con ordine. Re Carlo e Camilla, il programma del viaggio negli Stati Uniti. Re Carlo e la Regina Camilla si stanno preparando per la visita ufficiale negli Stati Uniti. La coppia arriverà in America lunedì 27 aprile per un tour di Stato di quattro giorni. Carlo e Camilla saranno accolti informalmente da Donald e Melania Trump con un tè privato, un ricevimento in giardino e una parata militare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Trump demolisce Harry e ironizza: “Come sta sua moglie Meghan?”

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