Re Carlo III vorrebbe offrire al figlio ribelle Harry e alla moglie Meghan la Royal Lodge l’ex residenza di Andrea | il primo gesto di pace in pubblica piazza

Re Carlo III ha annunciato di voler offrire al figlio Harry e a Meghan Markle l’uso della Royal Lodge, l’ex residenza di Andrea. Questa decisione rappresenta il primo gesto pubblico di apertura nei confronti della coppia, dopo mesi di tensioni e controversie. La residenza si trova nella tenuta di Windsor, e la proposta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti.

Lo hanno già ribattezzato il ramo d’ulivo teso da re Carlo III al figlio ribelle. Il Royal Lodge, la residenza reale nella quale l’ex principe Andrea ha trascorso gli ultimi vent’anni insieme alla ex moglie Sarah Ferguson, è vuoto dai primi di febbraio quando, in un blitz notturno, il fratello del re è stato prelevato dalla tenuta per essere portato via, nascosto tra le campagna del Norfolk. Ora, il progetto della corona sarebbe quello di passarlo di mano ai duchi del Sussex, offrendoglielo su un piatto d’argento. Trenta stanze piene di lusso e storia oggi versano in condizioni di forte degrado perchè, lo zio Andrea, nel tempo, non se n’è mai occupato come avrebbe dovuto e non ha nemmeno contribuito alle casse dello stato pagandone l’affitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

