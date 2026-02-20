Viola gli arresti domiciliari e cerca di rompere il braccialetto elettronico | in carcere

Il 70enne di Comacchio ha violato gli arresti domiciliari cercando di rimuovere il braccialetto elettronico, causando l’allarme tra le forze dell’ordine. Mercoledì 18, i carabinieri hanno intercettato l’uomo mentre tentava di smontare il dispositivo, che aveva già danneggiato. Di fronte alle sue azioni, è stato arrestato e trasferito in carcere, come previsto dall’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. La sua condotta dimostra quanto possa essere difficile monitorare alcuni soggetti sottoposti a restrizioni. Ora, si attende il processo.

Viola gli arresti domiciliari e manomette il ‘braccialetto elettronico’. Nel pomeriggio di mercoledì 18, i carabinieri di Comacchio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, trasferendo in carcere un 70enne. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Ferrara a seguito delle gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni imposte all'indagato. Tuttavia i controlli svolti dall’Arma hanno fatto emergere una serie di gravi condotte illecite commesse dal 70enne tra i mesi di dicembre e gennaio. In particolare, a soli quattro giorni dalla concessione dei domiciliari, si è allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio per raggiungere l’abitazione dei familiari della vittima.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Distrugge il braccialetto elettronico e viola i domiciliari: finisce in carcere Leggi anche: È agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ma continua a spacciare cocaina: 33enne in carcere [VIDEO] Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viola gli arresti domiciliari e sparisce al controllo della Volante. Revocata la misura, finisce in carcere; Bondeno, viola le prescrizioni ed evade dagli arresti domiciliari; Viola divieto di avvicinamento: ai domiciliari col braccialetto; San Paolo d’Argon, viola il divieto d’avvicinamento: 37enne ai domiciliari. Viola gli arresti domiciliari, 59enne in carcereL’episodio evidenzia la fermezza con cui l’Autorità giudiziaria valuta il mancato rispetto degli obblighi, inclusi i vincoli orari e l’obbligo di permanenza in casa ... laprovinciacr.it Belpasso. Viola gli arresti domiciliari e lo trovano al centro commerciale: denunciato dai Carabinieri un 34enneI Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasio ... libertasicilia.it A Gonnosfanadiga un 57enne è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento a una donna vittima di maltrattamenti. - facebook.com facebook Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna, arrestato. Operazione dei carabinieri, anche a tutela dei figli minorenni #ANSA x.com