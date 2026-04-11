Rapina al negozio dipendente scaraventata a terra | arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio di Brescia, dove era già stato protagonista di altri furti. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, il sospettato è stato trovato nei locali di via Salgari, mentre si aggirava tra i camerini e si comportava in modo sospetto. In quella occasione, una dipendente è stata scaraventata a terra nel tentativo di bloccare il soggetto.

L'andirivieni dai camerini, il fare sospetto. L'uomo che nei giorni scorsi è entrato nei locali bresciani di Max Factory con l'intento di servirsi senza pagare aveva già commesso altri furti, nel negozio di via Salgari. E questa volta gli è andata male: una delle dipendenti l'ha riconosciuto e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Spinta al vigilante per fuggire con il bottino, 32enne arrestato per rapina al negozio in centroAncora un colpo nel centro storico, ma l'intervento della Polizia è stato repentino. Leggi anche: Scaraventata a terra e rapinata a Romano di Lombardia, l’aggressore immortalato dalle telecamere: arrestato Temi più discussi: Rapina al minimarket a Salerno: dipendente morso alla mano, bandito arrestato dopo la fuga nel parco; Polizia Locale di Como, un arresto in via Milano durante un tentativo di rapina; Ronciglione - Rapina a mano armata sventata dai dipendenti di un negozio, uomo finisce in manetta; Ruba nel negozio e poi fa a botte col dipendente per scappare: 35enne arrestato e spedito in carcere. Brescia, rapina il Max Factory e aggredisce dipendente: arrestato 32enneFermato dalla Polizia di Stato a Brescia un cittadino marocchino che aveva sottratto diversi articoli e tentato la fuga aggredendo un adetto del negozio. Il Questore ha disposto l’espulsione dopo l’ar ... quibrescia.it Via Milano Como, tenta la rapina al negozio di parrucchiere con due complici: bloccato dalla Polizia locale, in carcereDue agenti in supporto ad un collega della Questura che, libero da servizio, lo ha subito bloccato. Episodio in via Milano alta: ora caccia ai due complici che sono scappati ... ciaocomo.it In borgo Antini: quattro nei guai per rapina aggravata dopo il pestaggio e il furto di un cellulare e di una sigaretta elettronica - facebook.com facebook Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autore x.com