Rapina al negozio dipendente scaraventata a terra | arrestato 32enne

Da bresciatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio di Brescia, dove era già stato protagonista di altri furti. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, il sospettato è stato trovato nei locali di via Salgari, mentre si aggirava tra i camerini e si comportava in modo sospetto. In quella occasione, una dipendente è stata scaraventata a terra nel tentativo di bloccare il soggetto.

L'andirivieni dai camerini, il fare sospetto. L'uomo che nei giorni scorsi è entrato nei locali bresciani di Max Factory con l'intento di servirsi senza pagare aveva già commesso altri furti, nel negozio di via Salgari. E questa volta gli è andata male: una delle dipendenti l'ha riconosciuto e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Spinta al vigilante per fuggire con il bottino, 32enne arrestato per rapina al negozio in centroAncora un colpo nel centro storico, ma l'intervento della Polizia è stato repentino.

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