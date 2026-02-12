Questa mattina a Palermo una donna è stata ferita da un uomo mentre camminava in strada. L’aggressore le ha sferrato un colpo alle spalle e poi è scappato. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso. La polizia sta cercando di risalire all’autore dell’attacco.

Palermo, 12 febbraio 2026 – È arrivata in ospedale in codice rosso la donna accoltellata in strada a Palermo. Ha 56 anni ed è stata raggiunta da un fendente alle spalle. A colpirla è stato un uomo. La vittima è stata soccorsa in un negozio di parrucchieri di fronte Villa Zito. Forse si era rifugiata lì dopo essere stata ferita. La lama è entrata dalla scapola e, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe perforato un polmone. Attualmente è ricoverata all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Donna accoltellata in strada a Palermo, un uomo l’ha colpita alle spalle

