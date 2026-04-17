Rapina in tabaccheria ritrovata la pistola con cui è partito un colpo

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini sulla rapina avvenuta venerdì mattina in una tabaccheria di via Santa Croce a Trento. Durante l’intervento, è stata trovata la pistola con cui è stato sparato un colpo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili o sulle circostanze esatte dell’episodio. La polizia sta analizzando le prove raccolte sul posto.

Proseguono le indagini sulle forze dell’ordine sulla rapina avvenuta al mattino di venerdì 10 aprile 2026 ai danni della tabaccheria di via Santa Croce a Trento. Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, i carabinieri di Trento hanno rinvenuto la pistola utilizzata da uno dei responsabili del fatto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: l'intervista al titolare Notizie correlate Pistoia: rapina in tabaccheria, ladri minacciano titolare con la pistola. Si cercano tre uominiMONTALE (PISTOIA) – Paura ieri sera, 26 marzo 2026, a Montale, in provincia di Pistoia. Leggi anche: Pistola in pugno rapina una tabaccheria, poi fugge: indagini dei carabinieri Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Due fermati per tentato omicidio, gli spari ad altezza d'uomo. Rapina in tabaccheria a Caltanissetta, arrestati due trentenni dopo l’inseguimentoUna risposta rapida e coordinata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di due uomini e alla denuncia di un terzo a Caltanissetta, subito dopo un assalto armato ai danni di una tabaccheria. canicattiweb.com Caltanissetta, così hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti al cimitero: malviventi arrestatiDue pregiudicati arrestati e un complice denunciato dopo una rapina in tabaccheria a Caltanissetta. Refurtiva recuperata dalla Polizia. virgilio.it