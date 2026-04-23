Il video della rapina in un supermercato a Roma con una maschera in silicone arrestato il ladro The Mask

Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver compiuto una rapina aggravata in un supermercato. Durante il colpo, indossava una maschera in silicone e impugnava una pistola. La polizia ha fermato il sospetto dopo aver visionato un video che documenta la rapina. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Eseguito un arresto per rapina aggravata e detenzione e porto abusivo di armi dalla Polizia di Stato a Roma. Un uomo di cinquantuno anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato della zona Ponte di Nona, dove si era introdotto con il volto coperto da una maschera in silicone e armato di pistola. L’episodio, avvenuto il 21 marzo, ha scatenato momenti di panico tra i presenti. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il video della rapina in un supermercato a Roma con una maschera in silicone, arrestato il ladro "The Mask" Notizie correlate Rapina un supermercato armato di pistola e col volto coperto da una maschera di silicone: arrestato 50enne a RomaUn uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina in un supermercato a Ponte di Nona: il colpo messo a segno indossando una maschera. Roma, preso il rapinatore con maschera in silicone: fuga fallita? Cosa sapere Roma, arrestato 51enne che il 21 marzo ha rapinato un supermercato a Ponte di Nona. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ponte di Nona, Polizia di Stato arresta the mask della rapina a mano armata. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica - Questura di Roma | Polizia di Stato; Dopo la rapina a Ponte di Nona arrestato il rapinatore mascherato (VIDEO); Rapina in un supermercato con una maschera in silicone, 51enne arrestato a Roma; Rapina un supermercato armato di pistola e col volto coperto da una maschera di silicone: arrestato 50enne a Roma. Il video della rapina in un supermercato a Roma con una maschera in silicone, arrestato il ladro The MaskUn uomo di 51 anni è stato arrestato a Roma per rapina aggravata in un supermercato: usava una maschera in silicone e una pistola. virgilio.it Roma. Ponte di Nona, arrestato The Mask della rapina al supermercato: pistola, maschera in silicone e fuga dopo il colpoPonte di Nona, arrestato dalla Polizia di Stato il 51enne accusato della rapina armata in un supermercato: decisivi telecamere e indagini del VI Distretto. ilquotidianodellazio.it PONTE DI NONA - LA POLIZIA ARRESTA “THE MASK” DELLA RAPINA A MANO ARMATA. . Con il volto completamente “rivestito” da una “skin mask” in silicone, era entrato in un supermercato in zona Ponte di Nona armato di pistola e, dopo aver scatenato at - facebook.com facebook The mask, il bandito con la maschera in silicone tradito dal cambio di volto dopo la rapina (video) ift.tt/BEdJQbi x.com