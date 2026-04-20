Questa mattina, poco dopo le 10, cinque persone incappucciate e armate di pistole e picconi sono entrate nel centro commerciale Euroma2. Hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti e si sono impossessate di gioielli prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine che stanno cercando di rintracciare i rapinatori. La rapina si è verificata subito dopo l'apertura del centro commerciale.

ROMA - Armati di pistola e picconi hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura del centro commerciale: l’allarme a Euroma2 è scattato questa mattina intorno alle 10. I rapinatori, almeno sei uomini con tute nere, borsoni e volto travisato, si sono diretti verso la gioielleria al primo piano. Cosa è successo Una volta all’interno, mentre uno dei banditi puntava l’arma contro l’addetto alle vendite, i complici hanno svuotato le vetrinette con orologi e gioielli. Armati di picconi hanno rotto i vetri e sono entrati nel negozio lanciando fumogeni e usando un estintore. Sono poi scappati con un bottino ancora da quantificare. Al vaglio degli investigatori le immagini di video sorveglianza.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina a Euroma2: 5 banditi incappucciati e armati prendono i dipendenti in ostaggio e fuggono con i gioielli. Caccia ai rapinatori

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