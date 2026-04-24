Rapina in un ufficio postale a Erba | fermate cinque persone

Lo scorso 16 aprile, un ufficio postale di Erba è stato teatro di una rapina. La polizia ha fermato cinque persone, grazie alle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’evento. Finora, non sono stati rese note ulteriori informazioni sui sospettati o sui beni sottratti durante il colpo.

Il colpo risale allo scorso 16 aprile. Fondamentali le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di ricostruire con precisione le fasi dell’azione criminosa e i movimenti degli autori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina in un ufficio postale a Erba: fermate cinque persone Notizie correlate Vigliano Biellese, 13enne non va a scuola e rapina un ufficio postaleE’ uscito di casa, è stato accompagnato a scuola dai genitori, ma invece di entrare in classe ha scelto di rapinare un ufficio postale Ha solo 13... Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di furto con esplosivo nella notte Un assalto con esplosivo è stato compiuto la scorsa notte ai danni di un ATM... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina a un Ufficio Postale nel comasco: la Polizia di Stato ferma 5 persone; Rapina in banca a Napoli, continuano indagini. Possibile un basista; Rapina a Napoli, cosa è stato rubato? L'assalto al caveau, le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogne: l'ipotesi di una talpa nella banca; Rapina davanti a Palazzo Marino: tenta di strappargli la collana d'oro, ma la vittima reagisce. Rapina a mano armata a Poste nel Comasco, quattro fermiLa Polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Milano - VII Dipartimento - ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro italiani, tra i 49 e i 53 anni, ritenuti gravemente indiziat ... ansa.it Lariano, rapina al bancomat delle Poste: arrestato un 37enne di ArtenaLariano, rapina al bancomat dell’ufficio postale: arrestato un 37enne. Decisive le telecamere, i pedinamenti e la perquisizione ad Artena. ilquotidianodellazio.it Anche il secondo autore della violenta rapina avvenuta in via Clavature lo scorso 12 aprile è stato identificato e arrestato.... - facebook.com facebook Tentata rapina in una stazione di servizio a Pordenone: ferito il gestore Due uomini armati di coltellino hanno aggredito un 28enne che ha reagito: lieve ferita al fianco e aggressori in fuga senza bottino Sebastiano Franco x.com