Nella zona del Vomero, tre uomini sono entrati in una banca e hanno portato a termine una rapina. Un elemento chiave nelle indagini è la presenza di una persona all’interno della filiale che avrebbe fornito indicazioni ai rapinatori. La polizia sta analizzando questa pista, mentre i dettagli sull’accaduto vengono ancora raccolti e verificati. Nessun dettaglio sui volti o sulle modalità è stato reso noto ufficialmente.

È molto più di una semplice suggestione, è una pista che viene presa in considerazione da chi indaga sulla rapina alla filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Di fronte a un colpo che ha catalizzato l’attenzione mediatica di mezzo mondo, e mentre prosegue la caccia ai banditi, non si può (né si deve) escludere nulla. Per questo i carabinieri del comando provinciale guidato dal generale Biagio Storniolo non escludono, ed anzi cercano di capire anche grazie alle immagini della videosorveglianza esterna e interna alla banca, chi fosse presente nei paraggi ma soprattutto nei locali dell’istituto di credito. L'ipotesi È...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Rapina in banca al Vomero: il via libera ai tre banditi da un basista all'interno

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