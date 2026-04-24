Ranieri ufficializza che è stato scaricato | Decisione unilaterale della Roma

Da ilnapolista.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Ranieri ha annunciato di essere stato ufficialmente sollevato dal suo incarico di senior advisor dalla società calcistica. La decisione, comunicata tramite un comunicato ufficiale, è stata definita come una scelta unilaterale da parte della società. Questa notizia si aggiunge a un momento di cambiamenti nello staff della squadra, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

Stamani la Roma ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, dell’addio di Claudio Ranieri come senior advisor. L’ex tecnico, in seguito, ha tenuto a fare alcune specificazioni in una dichiarazione rilasciata all’Ansa. Le parole di Ranieri. “ L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società “. Ranieri precisa “ per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle “. Infine, l’ex tecnico e senior advisor ha voluto: “ ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ranieri ufficializza che 232 stato scaricato decisione unilaterale della roma
© Ilnapolista.it - Ranieri ufficializza che è stato scaricato: “Decisione unilaterale della Roma”

Notizie correlate

Ranieri contrattacca: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"Così Claudio Ranieri ha commentato la sua separazione dalla Roma: "L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione...

Claudio Ranieri lascia l’As Roma. «Io via per una scelta unilaterale della società»«L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società».

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Roma, svolta societaria: Ranieri fuori e nuovo corso con Gasperini; Gasperini Sorpreso dalle parole di Ranieri, mai stati questi toni tra di noi.

ranieri ufficializza che èGasperini-Ranieri, botta e risposta: «La Roma è davanti a tutto, tirato dentro questa situazione»; «Io via per scelta del club»Il tecnico giallorosso in conferenza alla vigilia della gara col Bologna, ma il tema del giorno è la separazione fra il club e Ranieri. Ai minimi termini anche il rapporto con Massara: «Non c'è mai st ... corriere.it

ranieri ufficializza che èPagina 0 | Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! Direzione chiara. Fiducia a GasperiniIl club ha pubblicato il comunicato con la decisione di interrompere con anticipo il legame con il senior advisor ... tuttosport.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.