Claudio Ranieri ha annunciato di essere stato ufficialmente sollevato dal suo incarico di senior advisor dalla società calcistica. La decisione, comunicata tramite un comunicato ufficiale, è stata definita come una scelta unilaterale da parte della società. Questa notizia si aggiunge a un momento di cambiamenti nello staff della squadra, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

Stamani la Roma ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, dell’addio di Claudio Ranieri come senior advisor. L’ex tecnico, in seguito, ha tenuto a fare alcune specificazioni in una dichiarazione rilasciata all’Ansa. Le parole di Ranieri. “ L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società “. Ranieri precisa “ per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle “. Infine, l’ex tecnico e senior advisor ha voluto: “ ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ranieri ufficializza che è stato scaricato: “Decisione unilaterale della Roma”

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