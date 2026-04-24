Ranieri rompe il silenzio | l’ex dirigente della Roma spiega il perché della separazione con il club giallorosso Le ultime

L’ex dirigente della Roma ha deciso di parlare pubblicamente, spiegando i motivi alla base della sua separazione dal club. Secondo quanto riferito, la decisione di terminare il rapporto sarebbe stata presa unilateralmente dalla società giallorossa. Ranieri ha condiviso il suo punto di vista, offrendo chiarimenti sui motivi di questa rottura. La notizia è stata riportata da diverse fonti e ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Ranieri rompe il silenzio e spiega il motivo della separazione con la Roma. La decisione sarebbe stata presa unilateralmente dal club. Il clima in casa giallorossa si è fatto improvvisamente gelido dopo l’annuncio che ha colpito al cuore la tifoseria capitolina. La notizia è di quelle che lasciano il segno: Claudio Ranieri non fa più parte della struttura dirigenziale del club. Quello che doveva essere un sodalizio duraturo e basato sull’esperienza si è trasformato in un addio brusco e inaspettato, capace di scatenare un vero e proprio terremoto mediatico intorno alla gestione della proprietà. L’avventura di Ranieri nel ruolo di Senior Advisor si è conclusa molto prima del previsto, ma sono state le modalità della separazione a sollevare le polemiche più aspre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranieri rompe il silenzio: l’ex dirigente della Roma spiega il perché della separazione con il club giallorosso. Le ultime Notizie correlate Ranieri Roma, ufficiale la separazione: c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina. Il comunicato del club giallorossodi Angelo CiarlettaRanieri Roma, ufficiale la separazione: c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina. Ranieri rompe il silenzio dopo la separazione dalla Roma! Spiegati i motivi del suo addio, cosa ha detto dell’ex Senior AdvisorManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio, Ranieri rompe il silenzio: Roma unita per l’obiettivo; Ranieri rompe il silenzio: Siamo tutti uniti per un unico scopo. I ragazzi stanno dando tutto; Ranieri rompe il silenzio: Vogliamo...; Ranieri rompe il silenzio dopo la lite a distanza con Gasp. Gasperini rompe il silenzio sull'addio di Ranieri: Io non ho fatto nulla. Dybala? Spero a gara in corsoGian Piero Gasperini parla della separazione tra Roma e Ranieri: Non ho fatto nulla. L'attacco alla macchina del fango. derbyderbyderby.it Ranieri, ufficialmente separatosi dalla Roma dopo aver ricoperto il ruolo di Senior Advisor, ha parlato così dei motivi della separazioneRanieri, ufficialmente separatosi dalla Roma dopo aver ricoperto il ruolo di Senior Advisor, ha parlato così dei motivi della separazione ... calcionews24.com "Ma quali dimissioni". Claudio Ranieri rompe il silenzio e a poche ore dalla rottura con la Roma smentisce categoricamente la voce circolata secondo cui la scelta di non proseguire come dirigente giallorosso dipendesse anche dalla sua volontà. "L'interruzio facebook #Ranieri rompe il silenzio: “Via per scelta unilaterale della società. Forza #Roma sempre” #ASRoma x.com