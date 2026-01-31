Maignan Milan adesso è ufficiale | c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto con Gianluigi Maignan. Il portiere francese ha firmato un nuovo accordo che lo legherà ai rossoneri ancora per diversi anni. La società ha scelto di blindare il suo titolare, mettendo fine alle voci di mercato e assicurandosi un elemento chiave per la squadra. La notizia arriva direttamente dal comunicato del club, che conferma il prolungamento e la volontà di continuare insieme.

