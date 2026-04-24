Claudio Ranieri ha risposto pubblicamente alla Roma, spiegando i motivi del suo addio. La sua replica si è concentrata sui motivi che hanno portato alla fine del rapporto lavorativo con il club, senza però entrare nel dettaglio delle cause. Nel comunicato, l’ex allenatore ha evidenziato le proprie ragioni, senza fare riferimento a eventuali questioni legate a decisioni interne o altri aspetti non ufficiali.

L’ex dirigente giallorosso risponde così al comunicato del club Leggendo il comunicato di questa mattina della Roma, la prima cosa che è balzata all’occhio è stata l’assenza della natura dell’interruzione del rapporto di lavoro con Claudio Ranieri. La nota del club ha infatti sorvolato su come sia arrivato all’addio, ma a fare chiarezza ci ha pensato l’ex Senior Advisor giallorosso. La Roma non li dice, Ranieri sì: “Ecco i motivi dell’addio” (Ansa Foto) – asromalive.it “L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società – si legge sull’ ANSA – lo dico per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ranieri replica alla Roma: “Ecco i motivi dell’addio”

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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