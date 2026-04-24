La Roma non li dice Ranieri sì | Ecco i motivi dell’addio

Da calciomercato.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex dirigente della Roma ha commentato pubblicamente, spiegando le ragioni della separazione con l’allenatore Claudio Ranieri. La sua dichiarazione arriva in risposta a un comunicato ufficiale del club, che non ha specificato i motivi dell’interruzione del contratto. L’intervento si concentra sui dettagli che non sono stati chiariti nel comunicato della società, offrendo una versione differente rispetto a quella diffusa dalla Roma.

L’ex dirigente giallorosso replica così al comunicato del club Leggendo il comunicato di questa mattina della  Roma, la prima cosa che è balzata all’occhio è stata l’assenza della natura dell’interruzione del rapporto di lavoro con Claudio  Ranieri. La nota del club ha infatti sorvolato su come sia arrivato all’addio, ma a fare chiarezza ci ha pensato l’ex Senior Advisor giallorosso. (Ansa Foto) – asromalive.it “L’interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società – si legge sull’ ANSA – lo dico per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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