Ranieri licenziato dalla Roma l'ex genero Alessandro Roia | Ho una lista di Giuda che farà piangere

L'attore ed ex genero ha attaccato senza giri di parole la gestione della situazione da parte delle dirigenza, in particolare il modo in cui è avvenuta l'interruzione del rapporto tra la Roma e Ranieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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