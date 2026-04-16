Roma tra Gasperini e Ranieri scoppia anche il caso Wesley! Il dirigente si schiera dalla parte dello staff medico | cosa sta succedendo

A Trigoria la situazione si fa complicata con il caso Wesley, coinvolgendo anche gli allenatori e lo staff medico. L’infortunio del calciatore brasiliano ha alimentato ulteriori tensioni tra le figure tecniche e dirigenziali, rendendo difficile mantenere un clima sereno tra le componenti del team. La discussione si concentra sulle modalità di gestione dell'infortunio e sulle decisioni prese nelle ultime settimane.

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