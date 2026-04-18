Roma-Atalanta nervi tesi all’Olimpico | il duello Ranieri-Gasperini infiamma la Champions

Allo Stadio Olimpico, il calcio di inizio di Roma-Atalanta ha segnato l’inizio di una partita che ha acceso le tensioni tra le due squadre. La settimana trascorsa è stata caratterizzata da episodi che hanno alimentato nervosismi sui campi e nelle discussioni tra i tecnici. La sfida si presenta quindi come un momento di grande attesa, con entrambe le squadre determinate a portare a casa i tre punti.

Il fischio d’inizio di Roma-Atalanta allo Stadio Olimpico non spazzerà via le scorie di una settimana vissuta sul filo del rasoio. La Capitale si sveglia con la sensazione che il campo sia diventato quasi un dettaglio rispetto al muro contro muro tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, un duello di nervi che sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica dei giallorossi a Trigoria. Non è solo una sfida per il quarto posto o per i 50 milioni della Champions League. È un regolamento di conti verbale che ha incrinato la diplomazia tra le due panchine. «Ranieri ha parlato nel momento sbagliato, è un dato di fatto», analizza Giancarlo Padovan ai microfoni di Radio Radio, evidenziando come l’uscita del tecnico romano sia stata una mossa tattica, o un errore di tempismo, capace di rompere il silenzio della vigilia.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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